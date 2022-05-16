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    Оптовые цены в Японии выросли на 10% в апреле

    16 Мая 2022, 17:55

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Рекордный скачок оптовых цен зарегистрирован в апреле в Японии. Об этом свидетельствуют статданные, предоставленные Банком Японии (Центробанк), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации Центробанка, оптовые цены в Японии в апреле выросли на 10 %, что является самым резким ростом с момента начала публикации статданных в 1981 году.

    Цены на нефтепродукты и уголь выросли на 30,9 %, пиломатериалы и изделия из древесины (+ 56,4 %), цветные металлы (+25 %), железо и сталь (+29,9 %). Зафиксирован рост цен на напитки и продукты питания (+3,7 %).

    Как пишут местные СМИ, все большее число японских предприятий повышают цены на продукцию из-за растущих расходов, перекладывая свои затраты на покупателей. В связи с чем ожидается ускорение потребительской инфляции в ближайшие месяцы в Японии.

    Рост расходов на сырье негативно отражается на перспективах операционной деятельности японских производителей, включая предприятия автопрома.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Япония Цены и тарифы Мировые новости
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