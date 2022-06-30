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    Оптовая цена на мясо не растет - глава Минсельхоза РК

    30 Июня 2022, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сказал, что страна полностью обеспечена мясом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министру журналисты задали вопрос, почему в Казахстане растут цены на мясо.

    «Вчера говорили, что цены падают. Оптовая цена не растет. По нашим сельхозпроизводителям сильного роста цен нет, мы держим», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Министр при этом заявил, что животноводы жалуются на низкие закупочные цены на мясо.

    «Казахстанцы ходят и на базары, и в магазины. По мясу мы полностью обеспечили. Сейчас другая проблема. Вчера были слушания, депутаты поднимали вопросы. Животноводы жалуются, что закупочная цена на мясо слишком низкая. Для этого нам нужно рынки открывать, как-то поддерживать. Проблема известна. А так, по мясу мы полностью обеспечены. Цены всегда подрастают, но большого рывка нет», - считает глава Минсельхоза.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Цены и тарифы Сельское хозяйство
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