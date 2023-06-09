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    Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»

    9 Июня 2023, 15:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сколько медицинских учреждений планируется построить в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», сообщил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нацпроектом предусмотрена реализация трех задач. Первая - строительство 655 объектов ПМСП, из них в 2023 году – 309 объектов, в 2024 году – 346 объектов», - сказал Жандос Буркитбаев.

    По данным ведомства, потребность в строительстве объектов ПМСП определена акиматами регионов совместно с министерством. Первоначально по представленным регионами данным потребность составила 877 объектов ПМСП, которая после проведенного анализа оптимизирована до 655 объектов.

    Анализ представленной регионами потребности проведен с учетом состояния существующих зданий по следующим критериям: уровень износа зданий, аварийность, год постройки, расстояние до ближайшего медобъекта, приспособленное, нетиповое и пр., а также на соответствие требованиям Государственного норматива сети организаций здравоохранения.

    Так, определена потребность в 655 объектов ПМСП, из них 228 - строительство новых объектов (20 объектов - в селах где вообще отсутствуют медобъекты, 208 – в селах без собственных зданий медобъектов (арендуемые, на дому) и 427 - строительство взамен действующих объектов (с высоким износом, аварийные, приспособленные).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Строительство Здравоохранение
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