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    Оптимистичный сценарий развития финансовых рынков не оправдался – Нацбанк РК

    14 Января 2022, 13:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об основных итогах 2021 года для финансовых рынков и факторах, оказавших влияние на рынки в декабре 2021 года рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ожидания инвесторов, подкрепляемых надеждами повсеместного разворачивания процесса вакцинации, в начале 2021 года были достаточно оптимистичны, особенно в отношении рынков развивающихся стран. Однако, подводя итоги года, можно сделать вывод, что данный оптимизм не оправдал ожидания», - отмечает Алия Молдабекова.

    Заместитель председателя Национального банка РК добавила, что беспрецедентные меры монетарной и фискальной поддержки стали основными драйверами роста мировой экономики и улучшения динамики финансовых рынков, но в то же время эти меры стали также факторами устойчивой и высокой инфляции во всем мире.

    «Кроме того, появление новых штаммов коронавируса, а также медленные темпы вакцинации привели к вынужденным повторным локдаунам и нарушению глобальных цепочек поставок, что также привело к росту мировых цен и негативно отразилось на динамике активов развивающихся стран в 2021 году», - добавила Алия Молдабекова.

    Эксперт также сообщила, что индекс акций развивающихся рынков (MSCI EM) продемонстрировал снижение на 4,6% за год, заметно отставая от рынка развитых стран.

    Одним из немногих классов активов, который показал существенный рост в 2021 году, стал рынок акций развитых стран на фоне сохраняющегося большого объема ликвидности за счет фискальных и монетарных мер поддержки. Индекс MSCI World вырос на 22,4% за год. На фоне укрепления доллара США, доходность глобальных индексов государственных облигаций развитых стран была отрицательной и составила (-)3,5%, тогда как индекс корпоративных облигаций упал на 3,1%.

    Инфляция в США в декабре 2021 года достигла 7% г/г – рекордный показатель за последние 40 лет. Рост инфляции в США стал причиной усиления опасений по поводу более скорого сворачивания мер поддержки ФРС США и перехода к ужесточению монетарной политики.

    «Участники финансового рынка ожидают первое повышение ставки ФРС уже в марте. В результате, наблюдалось глобальное укрепление курса доллара США и рост доходностей казначейских облигаций. По итогам года индекс доллара США DXY продемонстрировал существенный рост на 6,4%, что является максимальным темпом за последние 5 лет. Противоположная динамика у валют развивающихся рынков, индекс валют стран ЕМ ослаб на 9,25%», - проинформировала Алия Молдабекова.

    Она также отметила, что с начала текущего года больших изменений по индексу валют развивающихся стран не наблюдается.

    «Однако отмечу, что вчера курс российского рубля ослаб на 2,2% с 74,7 до 76,3 рублей за доллар на фоне того, что переговоры между НАТО и РФ по ситуации по Украине завершились без результатов», - резюмировала Алия Молдабекова.

    Ранее Алия Молдабекова рассказала о мерах Национального банка РК по стабилизации ситуации на денежном и валютном рынках в условиях введения чрезвычайного положения в стране.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге Финансы
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