Оптимистичный прогноз по ценам на нефть дал Канат Бозумбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев дал оптимистичный прогноз по ценам на нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несколько дней назад была самая высокая мировая цена на нефть, с 2014 года такой величины не было в мире.

Результатом чего явилась эта цена? В 2016 году страны ОПЕК и не-ОПЕК объединились с целью урегулировать дисбалансы, возникшие на рынке. Предполагалось, что профицит нефти на рынке, который достигал около двух миллионов тонн ежесуточно, должен был быть урегулирован за счет снижения добычи всеми участниками сделки в объеме 1,8 миллионов тонн. Перестарались. Снижение составило 2,8 миллиона тонн, это один глобальный фактор», - рассказал журналистам Канат Бозумбаев после заседания Правительства.

Помимо этого, если будут расти риски, с учетом глобальных санкций крупных сверхдержав к нефтедобывающим странам, цены на нефть будут показывать однозначное направление в сторону увеличения.

«Говорить о том, что будет 100 долларов (за баррель - прим.ред.) или нет - это «тыкать пальцем в небо», но 70 долларов - это та цена, которая устраивала практически все нефтедобывающие страны. 83 долларов - это дополнительные доходы в Нацфонд, в первую очередь, увеличение дохода для наших нефтедобывающих предприятий, которые в свою очередь, затем дадут возможность активизировать оживить геологоразведку, сервисные работы», - заключил он.