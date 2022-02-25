Оптимальным видится диалоговый путь решения проблемы - эксперт о ситуации в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора КИСИ при Президенте РК Санат Кушкумбаев прокомментировал происходящие события в Украине. Спикер считает самым оптимальным дипломатический путь решения проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данном случае самым оптимальным путем видится диалоговый, переговорный, дипломатический путь решения проблемы, учитывая жертвы. Уже сейчас мы видим кадры погибших людей, не только военнослужащих, но мирных жителей. Это разрушенная инфраструктура, удар по экономике», - прокомментировал Санат Кушкумбаев.

Эксперт считает, что все это должно подталкивать стороны к скорейшему решению проблем за столом переговоров.

«Казахстан не придерживается санкционной политики. Сами санкции были анонсированы ранее, до острой фазы конфликта. Россия – наш ключевой торгово-экономический партнер, естественно, это косвенно будет задевать экономику Казахстана. Тем не менее следует подождать. Еще весь пакет санкций не введен. Уже будет ясно, когда будут введены эти санкции. При чем это не влияет на несколько дней, они носят долгосрочный характер. Поэтому российская экономика должна будет воспринять их и адаптироваться к ним. Соответственно, влияние на нас также свяжется. Как уже говорил, наша экономика и экономика России тесно связаны, в том числе в рамках Евразийского экономического союза», - добавил Санат Кушкумбаев.



