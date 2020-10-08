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      Северо-Казахстанская область

    Опрос об уровне бытовой коррупции проводят в СКО

    8 Октября 2020, 07:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба проводит опрос населения, чтобы оценить уровень бытовой коррупции в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, предлагается оценить коррумпированность 11 органов власти.

    Респонденты смогут рассказать, как часто и где именно им приходится сталкиваться со взяточничеством. При этом люди могут предложить свои методы борьбы с коррупцией.

    «Соцопрос, в котором могут принять участие все желающие, размещён на Google-форме и занимает не более 5 минут времени. Результаты соцопроса департамент передаст руководству области для принятия решений по вопросам противодействия коррупции и повышения эффективности принимаемых антикоррупционных мер», - отметили в пресс-службе.

    Принять участие в опросе можно до 25 октября.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция
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