Опрос об уровне бытовой коррупции проводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба проводит опрос населения, чтобы оценить уровень бытовой коррупции в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, предлагается оценить коррумпированность 11 органов власти.

Респонденты смогут рассказать, как часто и где именно им приходится сталкиваться со взяточничеством. При этом люди могут предложить свои методы борьбы с коррупцией.

«Соцопрос, в котором могут принять участие все желающие, размещён на Google-форме и занимает не более 5 минут времени. Результаты соцопроса департамент передаст руководству области для принятия решений по вопросам противодействия коррупции и повышения эффективности принимаемых антикоррупционных мер», - отметили в пресс-службе.

Принять участие в опросе можно до 25 октября.