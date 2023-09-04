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    09:29, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Опреснительный завод начали строить в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев совместно с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Магзумом Мирзагалиевым дали старт строительству нового опреснительного завода. Проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак (Каракиянский район) мощностью в 50 тысяч кубометров в сутки позволит полностью обеспечить нужды населения Жанаозена в питьевой воде.

    Город Жанаозен снабжается питьевой водой путем транспортировки волжской воды с реки Кигач по водоводу «Астрахань-Мангышлак». Это единственный централизованный источник подачи воды для потребителей ряда населенных пунктов Атырауской и Мангистауской областей. Между тем, объемы потребления воды растут по причине увеличения численности населения и появления новых предприятий.


    «Подчеркнув важность обеспечения населения высококачественной питьевой водой, Президент Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Мангистаускую область поручил Правительству и местным исполнительным органам заняться решением проблемы водоснабжения. В регионе активно реализуются несколько проектов для решения данной задачи. Из них стоит выделить проект строительства опреснительной установки в местности Токмак. Реализацию данного проекта, разработанного дочерним учреждением компании «КазМунайГаз» - «Озенмунайгаз», позволит обеспечить водой население города Жанаозен и других населенных пунктов, дополняя водоснабжение из водопровода «Астрахань-Мангышлак». Кроме того, это окажет мультипликативный эффект на развитие туризма, предпринимательства и сельского хозяйства. Будут созданы новые рабочие места, что тоже положительно скажется на населении», - сказал Нурлан Ногаев.


    Магзум Мирзагалиев подчеркнул чрезвычайную важность проекта, который является стратегическим для социальной сферы региона.

    «Социальное самочувствие граждан в регионах присутствия компании — важнейший приоритет нашей работы. Это прямое поручение Главы государства, которое нужно выполнить качественно и в сжатые сроки, кардинально решив проблему дефицита питьевой воды для жителей города Жанаозена», — отметил глава КМГ.


    Строительство опреснительного завода создаст сотни новых рабочих мест для региона: в период строительства свыше 240 человек будут обеспечены работой и более 100 — в период эксплуатации завода. Строительные работы планируется завершить к концу 2024 года, с планируемым сроком выхода завода на проектную мощность уже весной 2025 года.


    Теги:
    Мангистауская область Вода Строительство Главная
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