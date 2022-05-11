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    Определить приемлемый уровень доходов казахстанцев предложили депутаты

    11 Мая 2022, 14:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Народная партия Казахстана» в Мажилисе предложили определить критерии казахстанского среднего класса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На наш взгляд, нужно определить, какой уровень доходов мы считаем приемлемым для казахстанцев, к какому уровню мы хотим стремиться, определить критерии казахстанского среднего класса. Ничего этого в программе по повышению доходов населения до 2025 года нет, то есть самому населению из нее невозможно понять, как повысятся его доходы», - сказал мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Кроме того, по его словам, в программе отсутствует привязка к темпам инфляции, что в условиях казахстанских экономических реалий является обязательным условием.

    «Без учета роста цен определение индикаторов повышения зарплаты становится просто бессмысленным», - подчеркнул Айкын Конуров.

    Депутат сообщил, что средняя зарплата, по официальным данным, в настоящее время превысила 285 тысяч тенге.

    «Но на эту сумму невозможно приобрести тот объем товаров и услуг, который был доступен еще год назад», - добавил мажилисмен.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика
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