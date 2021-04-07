Определить порядок контроля на границе за перемещением товаров военного назначения намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект разработан для приведения действующего законодательства в соответствие с разработанным законопроектом «О контроле специфических товаров». Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в четыре Кодекса и девять Законов Республики Казахстан», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

Глава МИИР пояснил, что к принятию сопутствующего законопроекта сложились следующие предпосылки:

Первое. Основным законопроектом предусматривается изменение наименования Закона «Об экспортном контроле» на – Закон «О контроле специфических товаров». Сопутствующим законопроектом приведена в соответствие законодательная база в данной сфере.

Второе. В действующем Законе «Об экспортном контроле», а также в иных нормативных актах используется термин «оружие массового поражения», который не соответствует международной практике.

Взамен устаревшего термина «оружие массового поражения» предлагается использовать термин «оружие массового уничтожения».

Третье. Основным законопроектом планируется определить порядок проведения физического контроля за перемещением товаров двойного и военного назначения органами государственных доходов на участках Государственной границы Республики Казахстан с государствами-членами Евразийского экономического союза.

Сопутствующим законопроектом предусматривается наделение органов государственных доходов правом размещения в пунктах пропуска на участках Государственной границы Республики Казахстан с государствами-членами Евразийского экономического союза.

Четвертое. Основным законопроектом предусмотрено наделение уполномоченного органа (МИИР) компетенцией по выдачи новых разрешительных документов, таких как общая лицензия, разрешения на оказания экстерриториальных посреднических услуг, технической помощи, на передачу специфических товаров третьим лицам на территории Республики Казахстан, а также международный импортный сертификат.

Сопутствующий законопроект дополняет Закон «О разрешениях и уведомлениях» указанными разрешительными документами.

Пятое. В целях восполнения имеющегося пробела в уголовном законодательстве дополнена статья 286 Уголовного кодекса, в части установления уголовной ответственности за незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан средств доставки оружия массового уничтожения, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания средств доставки оружия массового уничтожения, вооружения и военной техники, в отношении которых установлен контроль специфических товаров.

«Уважаемые депутаты, принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий, а также дополнительных финансовых затрат из средств государственного бюджета», - заверил Бейбут Атамкулов.