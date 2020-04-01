Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >

    Определить единую сумму выплат на 9 Мая ветеранам ВОВ предлагают мажилисмены

    1 Апреля 2020, 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК просят определить единую сумму выплат ветеранам Великой Отечественной войны на 9 Мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Местные исполнительные органы каждый год оказывают разовую финансовую помощь ветеранам ВОВ, людям, приравненным к ним, а также труженикам тыла. В ходе встречи с ветеранами мы слышим, что в разных регионах выплаты бывают разными, так как их размер устанавливают местные исполнительные органы. Какими будут выплаты в этом году? По нашему мнению, необходимо определить единый размер таких выплат», - сказала депутат Мажилиса Балайым Кесебаева на пленарном заседании палаты.

    В свою очередь, по данному вопросу свою точку зрения высказал министр труда и социальной защиты населения.

    «Касательно этого вопроса, руководством Правительства были внесены предложения в адрес акиматов. Мы в этом вопросе определили минимальный размер. Участникам ВОВ, инвалидам самая низкая выплата должна составить не менее 300 тыс. тенге. Однако в некоторых регионах планируют выдать большую сумму», - сказал Биржан Нурымбетов.

    Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин также высказался за единую сумму выплат.

    «Конечно, сумма не должна быть маленькой. Мы отметим 75-летие Великой Победы. Поэтому необходимо определить единую сумму выплат. Рассмотрите этот вопрос в Правительстве, у нас есть еще время», - подчеркнул Нурлан Нигматулин, обращаясь к главе МТСЗН.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Социальная поддержка Минтруда РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области