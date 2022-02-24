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    Определить единую национальную тарифную политику предложил депутат

    24 Февраля 2022, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев указал на отсутствие единой политики тарифообразования в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил депутат, единая политика тарифообразования соблюдала бы интересы всех участников рынка.

    По словам сенатора, регулирование услуг по производству электро-и теплоэнергии осуществляется разными отраслевыми регуляторами. В этой связи сенатор предложил определить единую национальную тарифную политику, с совершенствованием методики тарифообразования.

    «Функции тарифообразования считаем целесообразным осуществлять одним государственным органом», - сказал Суиндик Алдашев во время круглого стола в Сенате.

    Ранее Сената Суиндик Алдашев предложил Министерству энергетики принять меры по реформированию отрасли и передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Энергетика Сенат Экономика Минэнерго РК
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