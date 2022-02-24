Определить единую национальную тарифную политику предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев указал на отсутствие единой политики тарифообразования в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил депутат, единая политика тарифообразования соблюдала бы интересы всех участников рынка.

По словам сенатора, регулирование услуг по производству электро-и теплоэнергии осуществляется разными отраслевыми регуляторами. В этой связи сенатор предложил определить единую национальную тарифную политику, с совершенствованием методики тарифообразования.

«Функции тарифообразования считаем целесообразным осуществлять одним государственным органом», - сказал Суиндик Алдашев во время круглого стола в Сенате.

Ранее Сената Суиндик Алдашев предложил Министерству энергетики принять меры по реформированию отрасли и передать «Самрук-Энерго» и KEGOC в ведение ведомства.