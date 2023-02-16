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    Определился состав юниорских сборных Казахстана на 2023 год

    16 Февраля 2023, 22:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершился отборочный турнир на юниорские Davis Cup 16&under, Billie Jean King Cup и World Junior Tennis Competition 14&under. По итогам пяти дней соревнований были отобраны игроки, которые вошли в состав юношеских сборных Казахстана. Весной им предстоит защищать честь страны на квалификационных турнирах, чтобы пробиться в финальную часть командных первенств планеты среди игроков до 14 и 16 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    По итогам отбора в состав сборной Казахстана до 16 лет вошли:

    Юноши.

    1. Амир Омарханов (Караганда)

    2. Зангар Нурланулы (Туркестан)

    За третье вакантное место поборются: Дамир Жалгасбай (Алматы), Бахтияр Ерасыл (Астана) и Артем Сидоров (Алматы)

    Девушки:

    1. Инкар Дюсебай (Алматы)

    2. Полина Слепцова (Алматы)

    3. Ариана Гогулина (Астана)

    В состав сборной Казахстана до 14 лет отобрались:

    Юноши:

    1. Ярослав Пшеничный (Астана)

    2. Мансур Саинов (Актобе)

    3. Михаил Мищенко (Алматы)

    Девушки:

    1. Ева Корышева (Актобе)

    2. Еркежан Жанатаева (Алматы)

    3. Сабина Шухратова (Шымкент)

    «Квалификация на юниорские Davis Cup 16&under, Billie Jean King Cup в мае текущего года пройдет впервые на территории Казахстана в городе Шымкент, а отбор на World Junior Tennis Competition для игроков до 14 лет состоится в Кучинге (Малайзия). Надеемся, что у новых сборных получится показать хорошие результаты - сначала в квалификации, а потом в групповой стадии мирового первенства. У меня была возможность посмотреть полуфинальные и финальные матчи. Юноши и девушки продемонстрировали зрелищную и красивую игру. С полной уверенностью могу сказать, что шансы сборных Казахстана хорошо выступить на этих турнирах очень высоки. В стране растет плеяда сильных игроков, и это не может не радовать», - отметил исполнительный директор федерации тенниса Казахстана Дэйв Майли.


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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