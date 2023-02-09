Определился состав участников Кубка Казахстана-2023 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 марта в Шымкенте стартует предварительный раунд Кубка Казахстана, в рамках которого 16 представителей Первой и Второй лиг будут бороться за две путевки в основную стадию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
На предварительном этапе 16 команд будут разделены на 4 группы, победители которых встретятся между собой и в плей-офф определят клубы, которые на основной стадии примкнут к 14 командам-участникам чемпионата Казахстана.
В сезоне 2023 года в предварительном этапе Кубка стартуют следующие команды:
«Академия Онтустык» (Шымкент),
«Акжайык» (Орал),
«Алтай» (Усть-Каменогорск),
«Арыс» (Арыс),
«Елимай» (Семей),
«Жас Кыран» (Алматы),
«Жетысай» (Жетысай),
«Женис» (Астана),
«Кыран» (Туркестанская область),
«Тараз» (Тараз),
«Туран» (Туркестан),
«Улытау» (Жезказган),
«Хан Тенгри» (Алматы),
«Яссы» (Туркестан),
«AKAS» (Алматы),
«SD Family» (Астана).
Жеребьевка предварительного и основного этапов Кубка Казахстана состоится 13 февраля.
Источник: ПФЛК