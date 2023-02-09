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    Определился состав участников Кубка Казахстана-2023 по футболу

    9 Февраля 2023, 18:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 марта в Шымкенте стартует предварительный раунд Кубка Казахстана, в рамках которого 16 представителей Первой и Второй лиг будут бороться за две путевки в основную стадию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    На предварительном этапе 16 команд будут разделены на 4 группы, победители которых встретятся между собой и в плей-офф определят клубы, которые на основной стадии примкнут к 14 командам-участникам чемпионата Казахстана.

    В сезоне 2023 года в предварительном этапе Кубка стартуют следующие команды:

    «Академия Онтустык» (Шымкент),
    «Акжайык» (Орал),
    «Алтай» (Усть-Каменогорск),
    «Арыс» (Арыс),
    «Елимай» (Семей),
    «Жас Кыран» (Алматы),
    «Жетысай» (Жетысай),
    «Женис» (Астана),
    «Кыран» (Туркестанская область),
    «Тараз» (Тараз),
    «Туран» (Туркестан),
    «Улытау» (Жезказган),
    «Хан Тенгри» (Алматы),
    «Яссы» (Туркестан),
    «AKAS» (Алматы),
    «SD Family» (Астана).

    Жеребьевка предварительного и основного этапов Кубка Казахстана состоится 13 февраля.

    Источник: ПФЛК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Футбол
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