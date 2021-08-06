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    Определился соперник Данияра Кайсанова в схватке за олимпийскую «бронзу»

    6 Августа 2021, 08:43

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Определился соперник казахстанского борца-вольника Данияра Кайсанова по схватке за бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Им станет двукратный чемпион Азии и Азиатских игр из Узбекистана Бекзод Абдурахмонов, который в утешительном матче весовой категории до 74 кг одержал победу над представителем Гвинеи-Бисау Аугусто Миданой со счетом 10:0. Поединок Кайсанов — Абдурахмонов за «бронзу» Игр пройдет сегодня в 16:30.

    Напомним, что накануне Кайсанов победил Кейсукэ Отогуро из Японии (туше), затем был сильнее египтянина Резы Рамадана Хуссейна (8:5), однако в полуфинале проиграл 0:11 россиянину Заурбеку Сидакову.

    Фото: Сали Сабиров, НОК РК

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    Спорт Олимпиада
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