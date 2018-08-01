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Определился потенциальный соперник «Астаны» по третьему раунду Лиги Чемпионов

1 Августа 2018 07:34 156
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Определился потенциальный соперник «Астаны» по третьему раунду Лиги Чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хорватское «Динамо» (Загреб) и израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) провели ответный матч второго отборочного раунда Лиги Чемпионов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Игра в Израиле завершилась вничью - 2:2. У хозяев забили Джон Огу (14-я минута) и Ханан Маман (34-я); в составе «Динамо» отличились Марио Будимир (49-я) и Изет Хайрович (54-я). В первой игре хорватский клуб одержал крупную победу - 5:0.

Таким образом, если «Астана» пройдет датский «Мидтьюлланд», то в третьем раунде сыграет с загребским «Динамо».

В первом матче казахстанская команда победила дома со счетом 2:1 благодаря дублю Ласло Кляйнхайслера. Ответная игра в Дании пройдет 1 августа. 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Спорт,
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