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    Определился полный состав юношеской сборной Казахстана на Juniors Davis Cup

    2 Мая 2023, 12:45

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился отбор за третье вакантное место в состав юношеской сборной Казахстана по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Его занял воспитанник школы тенниса Алматы Дамир Жалгасбай. В первой отборочной игре он победил Артема Сидорова 6:3, 6:1, а во втором матче также одержал уверенную победу над Ерасылом Бахтияром – 6:1, 6:3.

    Таким образом, честь Казахстана в квалификации турнира Asia/Oceania Final Juniors Davis Cup будут защищать Амир Омарханов (Караганды), Зангар Нурланулы (Туркестан) и Дамир Жалгасбай (Алматы), капитан команды Сергей Квак.
    Отборочный этап у юношей пройдет с 8 по 13 мая. Путевки на мировое первенство оспорят сборные Казахстана, Австралии, Малайзии, Пакистана, Сингапура, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана и Вьетнама.
    В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которых поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командный чемпионат мира. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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