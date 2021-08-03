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    Определился первый обладатель «золота» в боксе на Олимпиаде-2020

    3 Августа 2021, 10:40

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио определился первый чемпион боксерского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Дебютное «золото» Олимпиады-2020 в боксе разыграли женщины: в финале весовой категории до 57 кг встретились филиппинка Неcти Петесио и представительница страны-хозяйки Игр Сэна Ириэ. Победу в данном противостоянии со счетом 5:0 одержала японка. Бронзовые награды достались итальянке Ирме Тесте и Кэррисс Артингстолл из Великобритании.

    Первый олимпийский чемпион-2020 у мужчин определится сегодня в вечерней сессии: в весовой категории до 69 кг сразятся британец Пэт Маккормак и кубинский боксер Рониэль Иглесиас.

    Фото: Reuters/Ueslei Marcelino

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Бокс
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