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    Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

    24 Мая 2023, 08:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершились матчи в группе В чемпионата мира по хоккею 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В последней игре сборная Латвии победила команду Швейцарии (4:3 ОТ), благодаря чему стала участником плей-офф вместе со своим соперником, Канадой и Чехией.

    Полностью турнирное положение выглядит следующим образом: Швейцария — 19, Канада — 15, Латвия — 13, Чехия — 13, Словакия — 11, Казахстан — 7, Норвегия — 6, Словения — 0.

    Казахстан на турнире одержал три победы (Норвегия — 4:3 Б, Словакия — 4:3 Б, Словения — 4:3) и четыре раза уступил (Чехия — 1:5, Швейцария — 0:5, Канада — 1:5, Латвия — 0:7).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Хоккей
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