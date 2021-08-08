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    Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете Олимпиады

    8 Августа 2021, 14:35

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В заключительный день соревнований на Олимпиаде в Токио Казахстан потерял еще одну позицию в медальном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теперь Казахстан занимает 83-е место — это уже итоговая позиция страны в зачете Олимпиады-2020.

    Напомним, впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни «золота», ни «серебра» на Летних Олимпийских играх. В копилке команды только бронзовые медали — их восемь. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.

    Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступило 97 спортсменов — они представляли страну в 27 видах спорта.

    Фото: Сали Сабиров, НОК РК

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    Спорт Олимпиада
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