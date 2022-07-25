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    Определилось итоговое место Казахстана на ЧМ-2022 по легкой атлетике

    25 Июля 2022, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Юджине (штат Орегон, США) прошел чемпионат мира-2022 по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По его итогам первое место в медальном зачете заняла сборная США — 33 медали (13 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых). Вторыми стали эфиопские атлеты — 10 (4,4,2), третья позиция у Ямайки — 10 (2,7,1).

    Казахстан вместе с семью другими странами разделил 22-е место. В активе национальной сборной — одна золотая медаль. Ее в соревнованиях по бегу с препятствиями на 3 тыс. метров завоевала Нора Джеруто. Это «золото» стало первой наградой высшей пробы на чемпионатах мира по легкой атлетике в истории страны.


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Легкая атлетика
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