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    • Определились все участники плей-офф Кубка Казахстана по футболу

    13 Августа 2022 22:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам группового этапа в следующую стадию турнира пробились алматинский «Кайрат», шымкентский «Ордабасы», кызылординский «Кайсар», уральский «Акжайык», «Тараз», «Мактаарал», карагандинский «Шахтер» и «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Покинули турнир действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» и лидирующий в казахстанской премьер-лиге «Актобе».

    В матче заключительного тура группового этапа Кубка Казахстана алматинский «Кайрат» сыграл дома с «Атырау». Для хозяев этот поединок уже ничего не решал, они досрочно выиграли группу А, гости боролись за выход в следующий этап турнира.

    К завершению первой половины алматинцы забили два безответных гола, их авторами стали Сергей Кейлер и Данияр Усенов. Во втором тайме Вячеслав Швырев с пенальти добил соперника — 3:0.

    Матчи четвертьфинала по расписанию ПФЛК состоятся 31 августа, полуфиналы — 19 октября, а финал — 12 ноября.

    Фото: sports.kz.
    #Спорт #Футбол #ФК «Кайрат»
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