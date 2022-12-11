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    Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре

    11 Декабря 2022, 03:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ».

    В первом полуфинальном матче встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Они сыграют в ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле. Во втором полуфинале сборная Франции встретится с командой Марокко в ночь с 14 на 15 декабря в Эль-Хауре.

    Сборная Франции является действующим чемпионом мира, а также главным претендентом на победу на ЧМ-2022.

    Напомним, сборная Хорватии победила по пенальти команду Бразилии и вышла в полуфинал. Аргентина также по пенальти обыграла команду Нидерландов по пенальти и вышла в полуфинал. Марокканцы сенсационно победили сборную Португалии и вышли в полуфинал.
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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