Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ».

В первом полуфинальном матче встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Они сыграют в ночь с 13 на 14 декабря в Лусаиле. Во втором полуфинале сборная Франции встретится с командой Марокко в ночь с 14 на 15 декабря в Эль-Хауре.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира, а также главным претендентом на победу на ЧМ-2022.

Напомним, сборная Хорватии победила по пенальти команду Бразилии и вышла в полуфинал. Аргентина также по пенальти обыграла команду Нидерландов по пенальти и вышла в полуфинал. Марокканцы сенсационно победили сборную Португалии и вышли в полуфинал.



