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    Определились соперники сборной Казахстана по хоккею на Универсиаде 2023

    14 Ноября 2022, 22:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, с кем сыграет сборная Казахстана по хоккею на Универсиаде 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Турнир пройдет с 12 по 22 января в американском городе Лэйк-Плэсид.

    В мужском турнире примут участие сборные Канады, Чехии, Великобритании, Венгрии, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Латвии, Словакии, Швеции, Украины и США. В предварительном раунде будет 2 группы по 6 команд, по 2 лучших в каждой группе выйдут в плей-офф.

    Казахстан проведет матчи предварительного раунда против команд Южной Кореи, Венгрии, Великобритании, Словакии и США.


    Фото: sports.kz
    Спорт Универсиада Хоккей
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