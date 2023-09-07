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    14:53, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Определились соперники казахстанской теннисистки по финалу US Open

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперники казахстанской теннисистки Анны Данилиной и финна Харри Хелиёваара по финалу US Open-2023 в смешанных парах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В решающем поединке Данилина и Хелиёваара сразятся против американского дуэта Джессики Пегулы и Остина Крайчека, которые сегодня утром обыграли своих соотечественников Тейлор Таунсенд и Бена Шелтона в полуфинальной встрече — 6:7, 6:1, 10:3.

    Напомним, Анна и Харри в своем полуфинале оказались сильнее Эны Сибахары из Японии и хорвата Мате Павича, переиграв их в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.


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