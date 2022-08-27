Определились соперники казахстанских теннисистов по первому кругу US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны результаты жеребьевки Открытого чемпионата США в мужском и женском одиночном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик начнет свой турнирный путь матчем с 71-й ракеткой мира Уго Гастоном из Франции.

В женской сетке лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина в первом круге сыграет с Кларой Бурель (Франция). Юлии Путинцевой предстоит сразиться с американкой Амандой Анисимовой, занимающей в рейтинге WTA 24-ю позицию.

В парном разряде Открытого чемпионата США сыграют: Анна Данилина, Андрей Голубев и Александр Недовесов. Жеребьевка пар состоится позже.

US Open – 2022 пройдет с 29 августа по 10 сентября.





Фото: olympic.kz



















