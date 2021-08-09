Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Определились позиции Головкина и Алимханулы в рейтинге The Ring

    9 Августа 2021, 15:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге The Ring. Популярное издание опубликовало актуальную версию рейтингов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среднем весе изменений не произошло: первое место занимает казахстанский боксер Геннадий Головкин, за ним в тройке лидеров следуют американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде. Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы по-прежнему располагается на седьмой строчке.

    Места с четвертого по десятое распределились следующим образом:

    4. Сергей Деревянченко (Украина)

    5. Риота Мурата (Япония)

    6. Хайме Мунгия (Мексика)

    7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

    8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

    9. Лиам Уильямс (Великобритания)

    10. Феликс Кэш (Великобритания).


    Автор:

    Спорт Головкин Бокс Жанибек Алимханулы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артем Захаров выиграл международный турнир по велоспорту на треке в Чехии
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров