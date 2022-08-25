Определились полуфиналисты теннисного Кубка РК среди юниоров до 12 лет

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Национальном теннисном центре города Шымкента завершились игры групповой стадии Кубка Казахстана среди игроков до 12 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Команды «Нур-Султан-1» и «Алматы-1» ожидаемо вышли из своих групп с первых мест. Столичная команда в двух матчах против Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей не позволила соперникам взять ни одного очка, одержав общую победу со счетом 14:0.

Борьба завязалась в группах «С» и «А». Сборная Актюбинской области сенсационно проиграла команде «Нур-Султан-2». После четырех одиночных матчей счет на табло был равным и исход противостояния решился в трех парных играх, где победа была на стороне второй команды из столицы, которая одержала итоговую победу 5:2. Команде «Нур-Султан-2» в полуфинале предстоит сыграть против «Алматы-1».

Одна из претенденток на победу в Кубке - сборная Карагандинской области -в заключительной решающей игре оказалась сильнее команды «Алматы-2». Лидеры карагандинского коллектива - Полина Барабанова, Виктория Битиева и Родион Трайгель - довольно легко победили соперников. Южная команда оказала достойное сопротивление в парных играх. Битиева/Барабанова одолели Хусаинову/Королеву. Во второй партии на тай-брейке у Адель и Алисы были сетболы, но они не смогли их реализовать, а в следующих розыгрышах Полина и Виктория поставили точку. В двух последующих играх пары мальчиков и микста команде Караганды понадобился решающий сет с супер тай-брейком, где удача была на ее стороне. Итоговый счет 5:2 в пользу Карагандинской области и за выход в финал Кубка ей предстоит сразиться со сборной «Нур-Султан-1».

Фото: drmichellecleere.com















