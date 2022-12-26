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    Определились победители заключительного турнира по настольному теннису в Алматы

    26 Декабря 2022, 14:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заключительный турнир 2022 года завершился в Алматы. Он прошел в Центре настольного тенниса «ADD», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Мужчины, матч за 3-е место.

    Ирисбек Артукметов (Шымкент) - Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область) 4:1.

    Мужчины, финал.

    Искандер Харки (Жамбылская область) - Денис Жолудев (Восточно-Казахстанская область) 4:3.

    Женщины, матч за 3-е место

    Ангелина Романовская (Павлодарская область) - Альбина Жаксылыкова (Караганда) 4:0.

    15-летняя Альбина на протяжении всего турнира демонстрировала качественную игру и заняла высокое 4-е место в конкуренции с более опытными соперницами.

    Женщины, финал

    Зауреш Акашева (Караганда) - Анель Бахыт (Шымкент) 4:3.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Настольный теннис
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