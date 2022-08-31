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    Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане

    31 Августа 2022 09:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся открытый турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    После двухдневных соревнований были зафиксированы следующие результаты:

    Мужчины.

    1 место - Дастан Кенжигулов (Уральск)

    2 место - Ирисбек Артукметов (Шымкент)

    3 место - Владислав Захаров (Караганда)

    Женщины.

    1 место - Сарвиноз Миркадирова (Шымкент)

    2 место - Ангелина Романовская (Экибастуз)

    3 место - Жанерке Кошкумбаева (Караганда)

    Также спортсмены были награждены в следующих номинациях:

    «Самая эффектная игра» - Тимофей Герасименко (Нур-Султан)

    «Самый молодой участник» - Даниал Канатбаев (Нур-Султан)

    «Самый возрастной участник» - Валерий Фадеев

    «Лучшая техника» - Александра Смирнова (Караганда)

    «Fair Play» - Марат Аскаров (Павлодар).


    Фото: olympic.kz

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