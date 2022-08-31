Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялся открытый турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.
После двухдневных соревнований были зафиксированы следующие результаты:
Мужчины.
1 место - Дастан Кенжигулов (Уральск)
2 место - Ирисбек Артукметов (Шымкент)
3 место - Владислав Захаров (Караганда)
Женщины.
1 место - Сарвиноз Миркадирова (Шымкент)
2 место - Ангелина Романовская (Экибастуз)
3 место - Жанерке Кошкумбаева (Караганда)
Также спортсмены были награждены в следующих номинациях:
«Самая эффектная игра» - Тимофей Герасименко (Нур-Султан)
«Самый молодой участник» - Даниал Канатбаев (Нур-Султан)
«Самый возрастной участник» - Валерий Фадеев
«Лучшая техника» - Александра Смирнова (Караганда)
«Fair Play» - Марат Аскаров (Павлодар).
Фото: olympic.kz