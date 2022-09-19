19 Сентября 2022, 17:20

Определились победители первого чемпионата Казахстана по паралимпийскому теннису

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошёл чемпионат Республики Казахстан по паралимпийскому теннису, в рамках которого также был проведен фестиваль по Special теннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Всего в первенстве приняли участие более 40 спортсменов из Актобе, Актау, Уральска, Караганды, Астаны и Алматы.

На церемонии открытия исполнительному директору Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Дейву Майли национальным паралимпийским комитетом был вручен сертификат о признании ФТК спортивной федерацией по летнему паралимпийскому виду спорта - «теннис на колясках».

Чемпионат проходил в 4-х возрастных категориях и призовые места распределилась следующим образом:

Мужчины 16+:

Неязов Дастан (Актобе) - 1 место

Старыгин Федор (Караганда) - 2 место

Быков Евгений (Караганда)- 3 место

Девушки 16+:

Жетпеисова Айшуак (Караганда) - 1 место

Бердишева Айгуль (Актобе) - 2 место

Асаубаева Асель (Караганда)-3 место

Юноши 14-15 лет:

1 место: Байкенов Мадияр (Актобе)

2 место: Марат Турарбек (Уральск)

3 место: Трофимов Назар (Актау)

Дети 7-8 лет:

1 место: Соловьев Иван (Алматы)

2 место: Рустамов Холид (Астана)

Также отдельными номинациями были отмечены:

«За лучшую технику» - Алиакпаров Динмухамед (Астана)

«За волю к победе» - Бекжанова Альбина (Уральск)

«За волю к победе» - Еделев Евгений (Актобе)

«Теннис на колясках» широко представлен в мире: есть чемпионаты Большого шлема, такие как Уимблдон, Открытые чемпионаты США, Австралии, Франции. Есть свои звезды, и, я уверен, что казахстанские спортсмены тоже будут среди них. Главное, приложить все усилия. По итогам этого турнира будет сформирована национальная сборная, и уже в следующем году она поедет в Китай, чтобы впервые выступить на международной арене», – отметил исполнительный директор ФТК Дейв Майли.

Фото: ktf.kz