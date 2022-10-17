Определились победители международного турнира по настольному теннису памяти Ермека Китаева

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре завершился международный турнир по настольному теннису памяти Ермека Китаева. Olympic.kz представил результаты соревнований, передает МИА «Казинфром».
В турнире приняли участие 250 спортсменов из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Астаны, Алматы, Шымкента, областей Казахстана.
Мужчины до 39 лет:
1 место Айдос Кенжигулов (Алматы);
2 место Вадим Ярошенко (Беларусь);
3 место Егор Овчинников (Россия).
Женщины до 39 лет:
1 место Ангелина Романовская (Павлодарская область);
2 место Мехринисо Норкулова (Узбекистан);
3 место Зауреш Акашева (Караганда).
Женщины 40 лет и старше:
1 место Наталья Орлова (Павлодарская область);
2 место Алия Абжанова (Астана);
3 место Жанна Сейдалина (Караганда).
Мужчины 40-49:
1 место Алексей Хорьков (Павлодар);
2 место Алексей Мищук (Павлодар);
3 место Асхат Искаков (Павлодарская область).
Мужчины 50-59 лет:
1 место Марат Суртубаев (Караганда);
2 место Александр Коткин (Астана);
3 место Алибек Нарубаев (ВКО).
Мужчины 60 лет и старше:
1 место Никонор Ким (Алматы);
2 место Ермек Карабаев (Алматы);
3 место Закир Ташмухамедов (Кыргызстан).
Фото: olympic.kz