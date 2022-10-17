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    Определились победители международного турнира по настольному теннису памяти Ермека Китаева

    17 Октября 2022, 15:13

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре завершился международный турнир по настольному теннису памяти Ермека Китаева. Olympic.kz представил результаты соревнований, передает МИА «Казинфром».

    В турнире приняли участие 250 спортсменов из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Астаны, Алматы, Шымкента, областей Казахстана.

    Мужчины до 39 лет:

    1 место Айдос Кенжигулов (Алматы);

    2 место Вадим Ярошенко (Беларусь);

    3 место Егор Овчинников (Россия).

    Женщины до 39 лет:

    1 место Ангелина Романовская (Павлодарская область);

    2 место Мехринисо Норкулова (Узбекистан);

    3 место Зауреш Акашева (Караганда).

    Женщины 40 лет и старше:

    1 место Наталья Орлова (Павлодарская область);

    2 место Алия Абжанова (Астана);

    3 место Жанна Сейдалина (Караганда).

    Мужчины 40-49:

    1 место Алексей Хорьков (Павлодар);

    2 место Алексей Мищук (Павлодар);

    3 место Асхат Искаков (Павлодарская область).

    Мужчины 50-59 лет:

    1 место Марат Суртубаев (Караганда);

    2 место Александр Коткин (Астана);

    3 место Алибек Нарубаев (ВКО).

    Мужчины 60 лет и старше:

    1 место Никонор Ким (Алматы);

    2 место Ермек Карабаев (Алматы);

    3 место Закир Ташмухамедов (Кыргызстан).

    Фото: olympic.kz
    Павлодарская область Спорт Память Павлодар Настольный теннис
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