Определились победители международного теннисного турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился второй по счету турнир серии ITF Men's World Tennis Tour M15 Nur-Sultan с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В Федерации сообщили, Михал Дембек выиграл первый одиночный титул в профессиональном теннисном туре. В финале 23-летний поляк обыграл итальянца Рикардо Бальзерани со счетом 6:3, 7:6.

Дембек до этой победы в полуфинале сломил сопротивление итальянца Франческо Форти в двух сетах – 6:2, 6:0. В четвертьфинале переиграл белоруса Ярослава Шило, а в матче второго круга Михал был сильнее еще одного представителя Италии Маттео Донати. В стартовой игре турнира он одолел казахстанца Тимофея Скатова.

«По ходу финального матча я слишком много нервничал. В итоге мне всё же удалось прибавить и заиграть стабильнее. Во втором сете я начал показывать отличную игру, особенно на тай-брейке. Я так рад победе, потому что титул в Нур-Султане стал для меня дебютным в одиночном разряде. Хочу сказать огромное спасибо организаторам, все прошло идеально. Ранее я выступал в Казахстане на юниорских соревнованиях серии ITF, и мне всегда нравилось гостеприимство казахского народа», - отметил после финальной игры Михал Дембек.

Победу в парном разряде праздновал дуэт из Беларуси Ярослав Шило и Иван Лютаревич. Для них эта победа стала второй за последние две недели в Нур-Султане. В финале белорусы переиграли дуэт из Польши Яна Войчика и Марека Войцеха со счетом 7:6, 7:6. Для Ярослава Шило титул в Казахстане стал 36-м в профессиональной карьере в парном разряде, для Ивана - 11-м.