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    Определились победители Кубка Казахстана по спортивному скалолазанию

    24 Марта 2021, 20:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился Кубок Казахстана по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Мужчины, сложность:

    1. Алекей Панфилов (Шымкент);

    2. Павел Грязнов (Алматы);

    3. Артем Девятериков (Алматы).

    Женщины, сложность:

    1. Тамара Улжабаева (Шымкент);

    2. Маргарита Агамбаева (Алматинская область);

    3. Дарья Панфилова (Шымкент).

    Мужчины, скорость:

    1. Роман Костюков (Алматы);

    2. Алексей Молчанов (Карагандинская область);

    3. Вадим Ишмухаметов (Карагандинская область).

    Женщины, скорость:

    1. Асель Марленова (Нур-Султан);

    2. Танзила Оспан (Карагандинская область);

    3. Тамара Улжабаева (Шымкент).


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Шымкент
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