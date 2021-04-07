Определились победители конкурса видеороликов о космосе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В Национальном космическом центре состоялась церемония награждения учеников школ столицы, принявших участие в совместном конкурсе акимата района Есиль с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», передает корреспондент МИА «Казинформ»

В конкурсе видеороликов на космическую тематику, приуроченному к 60-летию первого полета человека в космос, приняли участие 35 учеников из шести школ Нур-Султана.

Как рассказали члены жюри, в составе которого были представители районного акимата столицы и специалисты национальной компании, участники конкурса сами определяли жанр ролика: интервью, репортаж или видеоклип. Видеоматериалы получились креативными, яркими и творческими.

По итогам голосования победительницей космического конкурса видеороликов стала Сымбат Мейрамбек, ученица 2 класса СШ № 66 Нур-Султана. На втором месте видеоролик ученика второго класса экономического лицея столицы Амира Атаконыса. И третье место занял ученик 5 класса СШ № 24 - Альгазиз Исак.

По признанию ребят, самой лучшей наградой для них стала встреча с национальными героями страны, летчиками-космонавтами Казахстана Талгатом Мусабаевым и Айдыном Аимбетовым.

Конечно же, большинство вопросов досталось Талгату Амангельдиевичу, который совершил три космических полета в 1994, 1998 и 2001 годах и работал на орбите в общей сложности почти один календарный год, совершив пять выходов в открытый космос.

Еще одной наградой для победителей конкурса видеороликов стала экскурсия по Национальному космическому центру. Ребята посетили Центр дистанционного зондирования Земли АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и увидели, как работают спутники орбите, делают космическую съемку, специалисты рассказали им об уникальном сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов.

Школьники побывали в музее нацкомпании, возложили цветы к бюсту первого космонавта Земли Юрия Гагарина. «Для нас это был наглядный урок развития казахстанской космонавтики, с которой мы хотели бы связать свое будущее», - отметили в завершении праздничного мероприятия победители конкурса.