Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Определились победители конкурса видеороликов о космосе

    7 Апреля 2021, 14:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В Национальном космическом центре состоялась церемония награждения учеников школ столицы, принявших участие в совместном конкурсе акимата района Есиль с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В конкурсе видеороликов на космическую тематику, приуроченному к 60-летию первого полета человека в космос, приняли участие 35 учеников из шести школ Нур-Султана.

    Как рассказали члены жюри, в составе которого были представители районного акимата столицы и специалисты национальной компании, участники конкурса сами определяли жанр ролика: интервью, репортаж или видеоклип. Видеоматериалы получились креативными, яркими и творческими.

    По итогам голосования победительницей космического конкурса видеороликов стала Сымбат Мейрамбек, ученица 2 класса СШ № 66 Нур-Султана. На втором месте видеоролик ученика второго класса экономического лицея столицы Амира Атаконыса. И третье место занял ученик 5 класса СШ № 24 - Альгазиз Исак.

    По признанию ребят, самой лучшей наградой для них стала встреча с национальными героями страны, летчиками-космонавтами Казахстана Талгатом Мусабаевым и Айдыном Аимбетовым.

    Конечно же, большинство вопросов досталось Талгату Амангельдиевичу, который совершил три космических полета в 1994, 1998 и 2001 годах и работал на орбите в общей сложности почти один календарный год, совершив пять выходов в открытый космос.

    Еще одной наградой для победителей конкурса видеороликов стала экскурсия по Национальному космическому центру. Ребята посетили Центр дистанционного зондирования Земли АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и увидели, как работают спутники орбите, делают космическую съемку, специалисты рассказали им об уникальном сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов.

    Школьники побывали в музее нацкомпании, возложили цветы к бюсту первого космонавта Земли Юрия Гагарина. «Для нас это был наглядный урок развития казахстанской космонавтики, с которой мы хотели бы связать свое будущее», - отметили в завершении праздничного мероприятия победители конкурса.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Астана Образование Освоение космоса Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    Вооруженный мужчина заперся в здании банка в Астане
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане