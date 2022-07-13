Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Определились победители чемпионата Казахстана по спортивному туризму

    13 Июля 2022, 05:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская команда «Созвездие» стала лучшей в категории «пешеходный туризм» – в Каркаралинском районе с 5 по 10 июля прошёл чемпионат Казахстана по спортивному туризму. В туристском многоборье участвовали представители Нур-Султана, Алматинской, Абайской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Карагандинской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмены двадцати команд в трёх возрастных категориях соревновались в пешеходном и велотуризме. Помимо Караганды, регион представляли Шахтинск и Каркаралинск.

    «В дисциплине «пешеходный туризм» участники преодолевали полосы препятствий в трёх дистанциях – личной, длинной и короткой. В велотуризме они испытали свои силы в триале, фигурном вождении и преодолении полосы препятствий», – рассказала главный судья соревнований и заслуженный инструктор РК Татьяна Хажиньязова.

    В дисциплине «пешеходный туризм» среди взрослых (спортсмены старше 18 лет) первое место заняла карагандинская команда «Созвездие». В возрастной группе «юноши» (спортсмены до 15 лет) отличился «Экстрим» из Кызылординской области. Среди юниоров (спортсмены 15–18 лет) лучшей признана команда Западно-Казахстанской области «Батыс WEST – 5».

    В технике пешеходного туризма в категории «взрослые» первое место заняла команда ЗКО «Батыс WEST – 2». В возрастной группе «юноши» первым стал «Ирбис-Текели – 21» из Жетысускойой области. И лучшая юниорская команда – «Батыс WEST – 5» из ЗКО.

    Всего в Карагандинской области спортивным туризмом занимается около 3 тыс. человек. В Казахстане этот вид спорта развивается в 13 регионах.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Спорт Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка