Определились победители чемпионата Казахстана по спортивному туризму

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская команда «Созвездие» стала лучшей в категории «пешеходный туризм» – в Каркаралинском районе с 5 по 10 июля прошёл чемпионат Казахстана по спортивному туризму. В туристском многоборье участвовали представители Нур-Султана, Алматинской, Абайской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Карагандинской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спортсмены двадцати команд в трёх возрастных категориях соревновались в пешеходном и велотуризме. Помимо Караганды, регион представляли Шахтинск и Каркаралинск.
В технике пешеходного туризма в категории «взрослые» первое место заняла команда ЗКО «Батыс WEST – 2». В возрастной группе «юноши» первым стал «Ирбис-Текели – 21» из Жетысускойой области. И лучшая юниорская команда – «Батыс WEST – 5» из ЗКО.
Всего в Карагандинской области спортивным туризмом занимается около 3 тыс. человек. В Казахстане этот вид спорта развивается в 13 регионах.