Определились победители чемпионата Казахстана по маунтинбайку

ТЕКЕЛИ КАЗИНФОРМ - В Текели завершился национальный чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В турнире приняли участие спортсмены из 10 регионов.
Кросс-кантри шорт-трек (XCC), мужчины
1.Егор Карасёв (ПВЛ)
2.Денис Сергиенко (ЖТС)
3.Алексей Фефелов (ЖТС)
Кросс-кантри шорт-трек (XCC), женщины
1.Алина Саркулова (КЗО)
2.Татьяна Генелева (ПВЛ)
3.Виолетта Казакова (ЖТС)
Кросс-кантри олимпик (XCO), мужчины
1.Денис Сергиенко (ЖТС)
2.Егор Карасёв (ПВЛ)
3.Темирлан Мухамедиянов (АСТ)
Кросс-кантри олимпик (XCO), женщины
1.Алина Саркулова (КЗО)
2.Татьяна Генелёва (ЖТС)
3.Виолетта Казакова (ЖТС)