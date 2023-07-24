Определились победители чемпионата Казахстана по маунтинбайку

ТЕКЕЛИ КАЗИНФОРМ - В Текели завершился национальный чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В турнире приняли участие спортсмены из 10 регионов.

Кросс-кантри шорт-трек (XCC), мужчины

1.Егор Карасёв (ПВЛ)

2.Денис Сергиенко (ЖТС)

3.Алексей Фефелов (ЖТС)

Кросс-кантри шорт-трек (XCC), женщины

1.Алина Саркулова (КЗО)

2.Татьяна Генелева (ПВЛ)

3.Виолетта Казакова (ЖТС)

Кросс-кантри олимпик (XCO), мужчины

1.Денис Сергиенко (ЖТС)

2.Егор Карасёв (ПВЛ)

3.Темирлан Мухамедиянов (АСТ)

Кросс-кантри олимпик (XCO), женщины

1.Алина Саркулова (КЗО)

2.Татьяна Генелёва (ЖТС)

3.Виолетта Казакова (ЖТС)