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    Определились победители чемпионата Казахстана по маунтинбайку

    24 Июля 2023, 07:28

    ТЕКЕЛИ КАЗИНФОРМ - В Текели завершился национальный чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В турнире приняли участие спортсмены из 10 регионов.

    Кросс-кантри шорт-трек (XCC), мужчины

    1.Егор Карасёв (ПВЛ)

    2.Денис Сергиенко (ЖТС)

    3.Алексей Фефелов (ЖТС)

    Кросс-кантри шорт-трек (XCC), женщины

    1.Алина Саркулова (КЗО)

    2.Татьяна Генелева (ПВЛ)

    3.Виолетта Казакова (ЖТС)

    Кросс-кантри олимпик (XCO), мужчины

    1.Денис Сергиенко (ЖТС)

    2.Егор Карасёв (ПВЛ)

    3.Темирлан Мухамедиянов (АСТ)

    Кросс-кантри олимпик (XCO), женщины

    1.Алина Саркулова (КЗО)

    2.Татьяна Генелёва (ЖТС)

    3.Виолетта Казакова (ЖТС)

    Автор:

    Ринат Дусумов

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