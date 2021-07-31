Определились первые соперники казахстанских борцов на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартуют соревнования по видам борьбы. Состоялась жеребьевка в весовых категориях до 60 кг (греко-римская борьба) и до 76 кг (женская борьба), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Сегодня, 31 июля, в рамках соревнований состоялась жеребьевка в весовых категориях до 60 кг (греко-римская борьба) и до 76 кг (женская борьба).

Первым из команды Казахстана в весовой категории до 60 кг на ковёр выйдет призёр чемпионатов мира, Азии и Азиатских игр «классик» Мейрамбек Айнагулов. Соперником казахстанца станет представитель Кыргызстана, призёр чемпионатов мира и Азии Жоламан Шаршенбеков.

У женщин первой на ковре, в весовой категории до 76 кг, Казахстан представит бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио, призёр чемпионатов Азии - Эльмира Сыздыкова. Соперницей казахстанки станет представительница Кыргызстана Айпери Медет кызы.

С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.