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    Определились первые соперники казахстанских борцов на Олимпиаде

    31 Июля 2021, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартуют соревнования по видам борьбы. Состоялась жеребьевка в весовых категориях до 60 кг (греко-римская борьба) и до 76 кг (женская борьба), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Сегодня, 31 июля, в рамках соревнований состоялась жеребьевка в весовых категориях до 60 кг (греко-римская борьба) и до 76 кг (женская борьба).

    Первым из команды Казахстана в весовой категории до 60 кг на ковёр выйдет призёр чемпионатов мира, Азии и Азиатских игр «классик» Мейрамбек Айнагулов. Соперником казахстанца станет представитель Кыргызстана, призёр чемпионатов мира и Азии Жоламан Шаршенбеков.

    У женщин первой на ковре, в весовой категории до 76 кг, Казахстан представит бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио, призёр чемпионатов Азии - Эльмира Сыздыкова. Соперницей казахстанки станет представительница Кыргызстана Айпери Медет кызы.

    С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Боевые искусства
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