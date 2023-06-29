Определились первые призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились команды, которые 29 июня разыграют золотые медали юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису, проходящего в эти дни в столичном Центре ADD Table Tennis Center Astana. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди девушек это команды Алматы и Карагандинской области.

Бронзовые награды завоевали спортсменки из Шымкента Томирис Косар, Ойдин Камилжанова, Салтанат Ералхан, Шодиёна Камилжанова, Каракат Канатбек и Туркестанской области Шахруза Шавкатова, Мафтуна Ханиязова, Мадина Назир, Айна Назир, Мадина Абдувалиева.

У юношей за первое место проведут поединок теннисисты Алматы и Актюбинской области.

На третьем месте - карагандинцы Андрей Мочалкин, Олег Яковлев, Азат Ахметбеков, Асылхан Магзумбеков, Арсен Жумагали и туркестанцы Абай Жумагул, Марлен Жумагул, Орынбсар Есимхан, Абылайхан Ермаханулы, Ердаулет Беккулы.