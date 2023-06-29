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    Определились первые призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису

    29 Июня 2023, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились команды, которые 29 июня разыграют золотые медали юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису, проходящего в эти дни в столичном Центре ADD Table Tennis Center Astana. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Среди девушек это команды Алматы и Карагандинской области.

    Бронзовые награды завоевали спортсменки из Шымкента Томирис Косар, Ойдин Камилжанова, Салтанат Ералхан, Шодиёна Камилжанова, Каракат Канатбек и Туркестанской области Шахруза Шавкатова, Мафтуна Ханиязова, Мадина Назир, Айна Назир, Мадина Абдувалиева.

    У юношей за первое место проведут поединок теннисисты Алматы и Актюбинской области.

    На третьем месте - карагандинцы Андрей Мочалкин, Олег Яковлев, Азат Ахметбеков, Асылхан Магзумбеков, Арсен Жумагали и туркестанцы Абай Жумагул, Марлен Жумагул, Орынбсар Есимхан, Абылайхан Ермаханулы, Ердаулет Беккулы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Настольный теннис
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