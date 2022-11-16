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    Определились первые победители чемпионата РК по дзюдо

    16 Ноября 2022, 14:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау завершился первый соревновательный день чемпионата Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На татами вышли женщины в весовых категориях до 48 и 52 килограммов и мужчины в весе до 60 и 66 килограммов.

    Женщины:

    48 кг

    1. Галия Тыныбаева (г.Алматы)

    2. Сара Кулым (Туркестанская область)

    3. Ирина Дубовская (Жетысуская область)

    3. Айкуним Туйтекова (Алматинская область)

    52 кг

    1. Айгерим Абилкадирова (г. Астана)

    2. Толганай Абеуова (Акмолинская область)

    3. Гульдана Альмукамбетова (Мангистауская область)

    3. Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)

    Мужчины:

    60 кг

    1. Канат Сеилхан (Атырауская область)

    2. Мерей Марханбетов (Мангистауская область)

    3. Ержан Еренгаипов (г. Астана)

    3. Бауыржан Жауынтаев (Кызылординская область)

    66 кг

    1. Есет Куанов (Актюбинская область)

    2. Сунгат Жубаткан (Мангистауская область)

    3. Айболат Ыстыбай (Атырауская область)

    3. Ермек Амангельды (Атырауская область)


    Фото: olympic.kz
    Спорт Дзюдо
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