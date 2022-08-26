Определились финалисты теннисного Кубка Казахстана среди юниоров

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Определились финалисты Кубка Казахстана среди юниоров до 12 лет, который проходит в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Команда Алматы-1 обеспечила себе место в финале досрочно. В стартовой игре Амина Нурмахан (Алматы-1) уверенно обыграла Айшу Куралбай (Нур-Султан-2) – 6:0, 6:1. Затем первая ракетка Казахстана среди игроков до 12 лет Линара Булешева (Алматы-1) практически с таким же счетом победила Полину Лазаренко (Нур-Султан-2) – 6:1, 6:0. У мальчиков Амир Аскар (Алматы-1) оказался сильнее Адиля Серикова (Нур-Султан-2) – 6:1, 6:4, а Александр Софрыгин (Алматы-1) в трех сетах дожал Аркена Сыздыкова (Нур-Султан-2) со счетом 3:6, 6:2, 10:4 и вывел южан в решающую стадию.

Вторая полуфинальная игра получилась драматичной. Одна из фаворитов соревнования - сборная Нур-Султан-1 - сделала невероятный камбэк в поединке против Карагандинской области. Первые два матча получились супернапряженными! Полина Барабанова (Караганда) взяла верх над Аружан Баялиной (Нур-Султан-1) – 4:6, 6:1, 10:3, а Виктории Битиевой (Караганда) понадобилось более двух часов, чтобы сломить сопротивление Русланы Руслановой (Нур-Султан-1). Первая партия осталась за Русланой – 7:5, во втором сете Виктория восстановила равновесие, сравняв счет - 6:3. На решающем супер тай-брейке более расторопной оказалась Битиева – 10:6. Третье очко в копилку горняков принес лидер юношеского рейтинга Казахстана среди игроков до 12 лет Родион Трайгель (Караганда), победивший Жанторе Санжарулы (Нур-Султан-1) - 6:3, 6:0.

Ансар Ниеткалиев (Нур-Султан-1) сократил отставание столичной команды. В первом сете Ансар не отдал Темирлану Жантемирову (Караганда) ни одного гейма, а во второй партии Темирлан отказался от продолжения борьбы.

В пятой парной игре Аружан Баялина/Руслана Русланова склонили чашу весов в свою пользу казалось бы в безнадежном матче. На супер тай-брейке представительницы столицы проигрывали – 2:6, но невероятным образом сократили отставание и вырвали победу – 6:1, 2:6, 10:6.

Ансар Ниеткалиев/Жанторе Санжарулы сравняли счет в битве, победив Родиона Трайгеля/Темирлана Жантемирова - 6:0, 6:3.

Исход путевки в финал решился в миксте. Родион Трайгель/Виктория Битиева выиграли первый сет у Жанторе Санжарулы/Русланы Руслановой - 6:4, во второй партии Родион и Виктория вели 5:3 и подавали на матч, но Жанторе и Руслана сделали обратный брейк, а на своей подаче сравняли счет - 5:5. Игра перетекла на тай-брейк, где удача сопутствовала столичной команде. На чемпионском тай-брейке окрыленные успехом Жанторе и Руслана вырвали победу со счетом 10:2 и вышли в финал Кубка Казахстана.

В матче за «бронзу» сыграют Карагандинская область и Нур-Султан-2.

Фото: ktf.kz



