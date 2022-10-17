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    Определились финалисты первенства РК Второй лиги по футболу

    17 Октября 2022, 21:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились победители двух конференций Второй лиги по футболу, которые между собой 23 октября разыграют золотые медали первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Казахстана.

    В конференции Северо-Восток первое место заняла команда «Хан-Тенгри» (Алматы), в Юго-Западной конференции победу одержали футболисты «Академии Оңтүстік - М» (Шымкент).

    Бронзовые медали в очной встрече 22 октября между собой разыграют «Жас Сункар» (Астана) и «Туран-М» (Туркестан).

    Оба матча пройдут в Шымкенте на поле СК БИИК (микрорайон Тассай).
    Спорт Футбол
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