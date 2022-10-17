Определились финалисты первенства РК Второй лиги по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определились победители двух конференций Второй лиги по футболу, которые между собой 23 октября разыграют золотые медали первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Казахстана.

В конференции Северо-Восток первое место заняла команда «Хан-Тенгри» (Алматы), в Юго-Западной конференции победу одержали футболисты «Академии Оңтүстік - М» (Шымкент).

Бронзовые медали в очной встрече 22 октября между собой разыграют «Жас Сункар» (Астана) и «Туран-М» (Туркестан).

Оба матча пройдут в Шымкенте на поле СК БИИК (микрорайон Тассай).



