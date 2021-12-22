Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске близится к завершению мужской чемпионат Казахстана по боксу. Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Отметим, что бои за золотые награды состоятся завтра, 23 декабря.

До 48 килограммов: Даниал Сабит - Санжар Ташкенбай

До 51 килограмма: Нурсултан Нуриденов - Дамир Абдикадир

До 54 килограммов: Олжас Байниязов - Талгат Сырымбетов

До 57 килограммов: Айдос Арапов - Оразбек Асылкулов

До 60 килограммов: Василий Самчук - Адлет Курметов

До 63,5 килограмма: Дильмурат Мижитов - Абзал Серик

До 67 килограммов: Дулат Бекбауов - Дархан Дуйсебай

До 71 килограмма: Ермахан Жакпеков - Куан Куатов

До 75 килограммов: Нурканат Райыс - Аятулла Такижанов

До 80 килограммов: Нурбек Оралбай - Жанибек Картбаев

До 86 килограммов: Мади Амиров - Сагындык Тогамбай

До 92 килограммов: Айбек Оралбай - Абзал Куттыбеков

Свыше 92 килограммов: Аманат Сабыргали - Нурлан Сапарбай