Определились чемпионы РК по шахматам 2021 года среди юношей и девушек 8-18 лет

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 20 по 30 июля Казахстанская федерация шахмат, совместно с акиматом города Шымкента, управлением туризма и внешних связей города Шымкента, при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан успешно провела чемпионат Республики Казахстан по стандартным, быстрым и молниеносным шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

Чемпионат страны прошел по инициативе акима города Мурата Айтенова, с соблюдением всех карантинных мер.

Глава города принял юных чемпионов и вручил им денежные сертификаты.

«В рамках 30-летия Независимости РК впервые в нашем городе прошел юношеский шахматный турнир республиканского уровня. Думаю, благодаря данному интеллектуальному состязанию дети приобрели большой опыт и расширили свой круг общения. В Шымкенте есть все возможности для динамичного развития шахмат. В школах города «Шахматы» были введены в качестве специального предмета. Шахматный турнир среди детей школьного возраста проводятся в третий раз. Вы являетесь примером для подражания многим молодым людям. Уверен, что в будущем вы будете защищать честь страны на мировых первенствах», - сказал Мурат Дуйсенбекович.

Обладателями золотых медалей стали

Дастан Бакытбек и Акерке Молдагали в категории до 8 лет;

Алишер Абдсаттар и Айару Алтынбек в категории до 10 лет;

Назар Талгатов и Зарина Нургалиева в категории до 12 лет;

Бексултан Молдагали и Аяулым Калдарова в категории до 14 лет;

Сатбек Ахмединов и Кристина Попандопуло в категории до 16 лет;

Алдияр Ансат и Зейнеп Султанбек в категории до 18 лет.

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