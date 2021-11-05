Определились чемпионы РК по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В Шымкенте определились чемпионы Казахстана по фехтованию на сабле среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Среди мужчин чемпионом стал Саттархан Назарбай (Нур-Султан).
Дамир Ибрагимов из Алматы завершил турнир на втором месте. Рахманали Мухамедали (Шымкент) и Нуржан Карим (Алматы) завоевали «бронзу».
Победу среди женщин одержала Айгерим Сарыбай. В главном поединке она оказалась сильнее Анастасии Гулик .
Третьи места остались за Айбике Хабибуллиной и Татьяной Приходько .