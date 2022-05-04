Определились чемпионы Казахстана по фехтованию на саблях

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске продолжается чемпионат Казахстана по фехтованию среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ».
Результаты очередного соревновательного дня представили в Национальном олимпийском комитете РК.
Мужчины, сабля
1) Артем Саркисян (Караганда),
2) Назарбай Саттархан (Нур-Султан),
3) Толеби Калдыбекулы (Шымкент),
4) Куаныш Эргашбай (Шымкент).
Женщины, сабля
1) Карина Доспай (Алматы),
2) Айгерим Сарыбай (Алматы),
3) Татьяна Приходько (Шымкент),
4) Анастасия Гулик (Караганда).
Фото: olympic.kz