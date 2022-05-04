Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Определились чемпионы Казахстана по фехтованию на саблях

    4 Мая 2022, 20:29

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске продолжается чемпионат Казахстана по фехтованию среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ».

    Результаты очередного соревновательного дня представили в Национальном олимпийском комитете РК.

    Мужчины, сабля

    1) Артем Саркисян (Караганда),

    2) Назарбай Саттархан (Нур-Султан),

    3) Толеби Калдыбекулы (Шымкент),

    4) Куаныш Эргашбай (Шымкент).

    Женщины, сабля

    1) Карина Доспай (Алматы),

    2) Айгерим Сарыбай (Алматы),

    3) Татьяна Приходько (Шымкент),

    4) Анастасия Гулик (Караганда).


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бейбит Жукаев проиграл матч за выход в финал турнира в Пуэрто-Рико
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Александр Бублик  сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии
    Казахстан сыграет с Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане