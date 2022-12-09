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    Определились чемпионы Казахстана по боксу 2022 года

    9 Декабря 2022, 21:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре на чемпионате Казахстана по боксу прошли финальные бои у мужчин в 13 весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Результаты всех финальных боев представлены ниже.

    48 кг. Темиртас Жусупов (Акмолинская область) — Ернур Кайрат (Алматы) — победа Жусупова единогласным решением судей

    51 кг. Дамир Абдикадыр (Алматинская область) — Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область) — победа Абдикадыра единогласным решением судей

    54 кг. Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область) — Бекзат Алдамжаров (Актюбинская область) — победа Алтынбека единогласным решением судей

    57 кг. Ерболат Сабыр (Павлодарская область) — Оразбек Асылкулов (Акмолинская область) — победа Сабыра единогласным решением судей

    60 кг. Талгат Сырымбетов (Карагандинская область) — Ерасыл Танкай (Алматинская область) — победа Сырымбетова единогласным решением судей

    63,5 кг. Санатали Тольтаев (Мангистауская область) — Мухаммедсабыр Базарбайулы (Туркестанская область) — победа Тольтаева единогласным решением судей

    67 кг. Абзал Серик (Шымкент) — Темирхан Тезек (Туркестанская область) — победа Серика единогласным решением судей

    71 кг. Сабыржан Аккалыков (Западно-Казахстанская область) — Ермахан Жакпеков (Абайская область) — победа Жакпекова единогласным решением судей

    75 кг. Аятулла Такижанов (Павлодарская область) — Диас Молжигитов (Жамбылская область) — победа Молжигитова единогласным решением судей

    80 кг. Ерасыл Жакпеков (Абайская область) — Жанибек Картбаев (Актюбинская область) — победа Жакпекова единогласным решением судей

    86 кг. Сагындык Тогамбай (Туркестанская область) — Шаймурат Кусайынов (Павлодарская область) — победа Кусайынова единогласным решением судей

    92 кг. Абзал Куттыбеков (Туркестанская область) — Данияр Рахымбердинов (Алматы) — победа Куттыбекова единогласным решением судей

    +92 кг. Дамир Тойбай (Алматы) — Аманат Сабыргали (Атырауская область) — победа Тойбая раздельным решением судей


    Фото: sports.kz
    Спорт Бокс
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