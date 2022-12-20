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    Определились чемпионки Казахстана по боксу 2022 года

    20 Декабря 2022, 23:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Костанае прошел чемпионат Казахстана по боксу среди женщин. Медали были разыграны в 12 весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Национальное первенство выиграли Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Сания Султанкызы (57 кг), Владислава Кухта (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Надежда Рябец (66 кг), Мадина Нуршаева (70 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

    Напомним, в ноябре женская сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания). Там казахстанские спортсменки выиграли девять медалей — три золотые, одну серебряную и пять бронзовых.

    Фото: пресс-службы КФБ
    Спорт Бокс
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