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    Определились бронзовые призеры юношеского чемпионата РК по настольному теннису

    27 Апреля 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны бронзовые призеры в командном зачете юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    После полуфинальных поединков третьи места заняли следующие сборные:

    Юноши:

    Актюбинская область: Расул и Наби Кисан, Алишер Жансерик, Рахман Алтынбекулы, Нуржан Нурымбетов.

    Астана: Димаш Касенов, Нурбол Токтамыс, Султан Сереке, Нурмухаммед Жаксыбай, Бейбарс Сайлаубек.

    В финале играют теннисисты Шымкента и Туркестанской области.

    Девушки:

    Мангистауская область: Акку Темирханова, Салима Абулхаир, Амира Әлимгерей, Уәли Айя, Меруерт Мурат.

    Туркестанская область: Ноила Ханиязова, Шахруза Шавкатова, Аида Нуржанкызы, Мафтуна Ханиязова, Мадина Назир.

    В финал вышли команды Алматы и Карагандинской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Настольный теннис
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