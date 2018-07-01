Определилась победительница «Мисс СНГ-2018»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты конкурса красоты «Мисс СНГ-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победительницей конкурса стала Татьяна Акулено из Украины.

Казахстанка Асем Есенгельдиева единогласным решением судей стала «Первой вице-мисс СНГ-2018». Второй «Вице-мисс СНГ-2018» стала представительница Армении Ромелла Тамарян. Номинацию третья «Вице-мисс СНГ-2018» получила Виктория Волгина из России.



Сам конкурс проходил в несколько этапов. Для начала все участницы появились на сцене в национальных костюмах, затем продефилировали перед зрителями и жюри в коктейльных платьях. В заключительном туре девушки примерили на себя вечерние платья.



«Победительница конкурса получит позолоченную корону с драгоценными камнями - это эксклюзивный вариант, она изготовлена в Армении. Абсолютно всем участницам дадут утешительные призы, каждая девушка улетит из Казахстана с номинацией», - рассказала руководитель пресс-службы международного модельного агентства «Велада Груп» Алия Бекбулатова.

По ее словам, для призеров также предусмотрены роскошные подарки.



«Для первого, второго и третьего мест у нас предусмотрены норковая шуба, бриллиантовый набор и 4 путевки за границу. Куда именно - они выберут сами. Вообще, туры предназначены в Турцию, ОАЭ и в Армению», - отметила она.

Напомним, конкурс «Мисс СНГ» впервые проводится в Астане.



По приезду в столицу Казахстана, конкурсанток свозили в курортную зону Бурабай, чтобы они могли полюбоваться местными красотами. Участницам была представлена специальная экскурсионная программа по удивительным местам «Жемчужины Казахстана». Горы Кокшетау, многочисленные озера, культурно-архитектурный комплекс на поляне Абылай хана, Иманаевский ручей (водопад).



За титул самой красивой девушки Содружества Независимых Государств боролись 19 конкурсанток-победительниц из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет.

Для того чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, участницы прошли сложный отбор из нескольких этапов. Конкурсантки прибыли в Астану за 10 дней до финала. За это время они познакомились с традициями и обычаями казахстанского народа, а также посетили популярные достопримечательности Астаны.







